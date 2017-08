NASA zakupiła 53 aparaty Nikon D5 na potrzeby dokumentacji misji kosmicznych

Firma Nikon pochwaliła się dość specjalnym zamówieniem dokonanym przez stałego klienta, który już od prawie 50 lat regularnie korzysta z jej sprzętu fotograficznego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że klientem tym jest amerykańska Państwowa Agencja Aeronautyki i Administracji Kosmicznej, czyli NASA. Tym razem jednak zarówno samo zamówienie, jak i jego wartość są naprawdę imponujące.

Amerykańska agencja kosmiczna ujawniła, że złożyła u Nikona zamówienie na 53 aparaty Nikon D5. Choć wartość transakcji nie jest znana, to szacując według ceny rynkowej tego sprzętu można pokusić się o wycenę wartości zakupu na prawie 350 tysięcy dolarów. Co ciekawe, sprzęt nabyty przez NASA został w wersji typowej, czyli bez dokonania jakichkolwiek przeróbek czy zamówień specjalnych – jak zdarzało się to w przeszłości. Oczywiście nie znaczy to jeszcze, że Amerykanie sami nie dostosują otrzymanego już sprzętu do własnych wymagań.