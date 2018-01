NASA zaprasza w podróż przez Wielką Mgławicę w Orionie

Aparatura NASA umożliwiła przelot przez mgławicę M42. Udostępniona przez agencję animacja wykorzystała dane uzyskane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a i Kosmiczny Teleskop Spitzera. Pierwszy z wymienionych instrumentów zarejestrował światło widzialne, natomiast drugi podczerwone, które umożliwia zajrzenie za zasłonę z gazów i pyłów. Powstała w ten sposób animacja prezentuje bardzo dokładny obraz mgławicy.

M42 zwana jest również Wielką Mgławicą w Orionie i można ją dostrzec na nocnym niebie nieuzbrojonym okiem. Jej odległość od Ziemi wynosi około 1344 lat świetlnych, a jej średnica ma około 30 lat świetlnych. Stanowi ważny dla astronomów cel obserwacji, gdyż stosunkowo niewielka odległość sprawia, że jest najbliższym obiektem, w którym zachodzi intensywny proces gwiazdotwórczy. Animacja wygląda naprawdę imponująco, a co ciekawe już niebawem będzie możliwe budowanie jeszcze bardziej dokładnych modeli, głównie za sprawą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, o którym można przeczytać poniżej:

