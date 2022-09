Nastolatek został potrącony przez pociąg w trakcie kręcenia rolki na Instagrama

Pociąg potrącił indyjskiego nastolatka, który nagrywał treści do Instagrama - Przerażający incydent został uchwycony przez kamerę i chociaż chłopak doznał wielu obrażeń, cudem przeżył ten wypadek.



Nagranie pokazuje nastolatka idącego niebezpiecznie blisko torów, gdy nagle zaczyna się do niego zbliżać pociąg. Nie zwracając uwagi na zbliżającą się maszynę, nastolatek nieświadomie ustawia się bezpośrednio na drodze pociągu i zostaje mocno uderzony w bok, gdy lokomotywa przejeżdża tuż obok niego. Nastolatek zostaje silnie uderzony i obraca się w powietrzu po czym upada na ziemię.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem