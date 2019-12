Naukowcy stworzyli portret dziewczynki żyjącej 5700 lat temu

Duńskim naukowcom udało się odtworzyć ludzki genom dziewczynki - nazwanej Lola - żyjącej około 5700 lat temu - Dzięki ich dokonaniu udało się także stworzyć jej portret. To niebywała szansa spojrzenia na wizerunek osoby, która pamięta tak odległe czasy.



Do odtworzenia genomu posłużył prehistoryczny kawałek "gumy do żucia". Dzięki niej udało się ustalić wiele faktów na temat Loli i jej ówczesnego życia. Dziewczyna zamieszkiwała tereny współczesnej Danii. W tamtym okresie jej mieszkańcy powoli odchodzili od życia zbieraczy-myśliwych na rzecz rolnictwa. Lola miała niebieskie oczy, ciemne włosy i ciemną skórę.

