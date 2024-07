Naukowcy wynaleźli najszybszy aparat na świecie - biliony klatek na sekundę

Chociaż najbardziej zaawansowane aparaty bezlusterkowe potrafią rejestrować ponad 100 kl/s w trybie zdjęć seryjnych, to bledną przy tym, co opracowali naukowcy z Kanady - Ich aparat jest w stanie rejestrować do 156,3 biliona klatek na sekundę. Aparat nazywa się SCARF i został opracowany w celu badania zdarzeń, które dzieją się za szybko dla pozostałych aparatów. Naukowcy opisują metodę rejestrowania obrazów z taką prędkością jako „femtofotografię w czasie rzeczywistym z kodowaną aperturą”.



Najszybsza kamera na świecie SCARF różni się od poprzednich ultra szybkich systemów kamer, które rejestrowały pojedyncze klatki i następnie kompilowały je w film w celu pokazania ultra krótkich zdarzeń. Zamiast tego zespół Énergie Matériaux Télélecommunications w Research Center Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) w Quebecu w Kanadzie zastosował pasywne obrazowanie femtosekundowe, które umożliwia system T-CUP (ultra szybka fotografia ze skompresowanymi bilionami klatek na sekundę). To umożliwiło uzyskanie tak ogromnej wydajności trybu seryjnego.