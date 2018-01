New55 FILM znika z rynku – koniec marzeń o przywróceniu na rynek filmów typu peel-apart?

Powstały przed trzema laty startup mający na celu wskrzeszenie idei wysokiej jakości natychmiastowych filmów fotograficznych peel-apart formatu 4×5 zakończył właśnie swoją działalność. To niestety kolejna duża porażka miłośników fotografii tradycyjnej tego typu, odkąd w marcu 2016 roku Fujifilm ogłosił zaprzestanie produkcji filmu FP-100c. Założony przez dwójkę pasjonatów New55 FILM, który miał już za sobą jedną udaną kampanię crowfundingową, popadł w tarapaty finansowe jeszcze na przełomie 2015 i 2016 roku, z których mimo starań i poświęceń nie udało się firmy wyprowadzić.

Filmy natychmiastowe realizowane w technologii peel-aparat to bardzo ciekawa grupa materiałów fotograficznych. Choć należą do tej samej grupy, co popularne instaksy, to jednak technologicznie są od nich o kilka klas lepsze: charakteryzują się lepszą jakością odbitek, i gradacją, a także pozwalają na uzyskanie z nich negatywów. Nie są jednak tak wygodne w obsłudze, co jednak nie przeszkodziło im zyskać statusu kultowych. Od momentu wygaśnięcia praw patentowych Polaroida, głównym producentem tego typu materiałów stała się firma Fujifilm, która jednak stopniowo zaczęła wygaszać ich linie produkcyjne – największym echem odbiła się likwidacja w 2016 roku produkcji kultowego filmu FP-100c. Jednak to nie powstrzymało miłośników fotografii natychmiastowej przed wspieraniem swojego ukochanego hobby, a niektórzy posunęli te starania nieco dalej.