Nie jesteś pewien, czy Twój prezent będzie trafiony? Zrób go sobie sam!

Zastanów się, jaka tematyka w fotografii jest ci najbliższa: jeśli lubisz wstawać o świcie, pomyśl o krajobrazie, jeśli jesteś otwarty i lubisz ludzi, będziesz mierzył się zapewne z portretem lub fotoreportażem. Cierpliwych wynagrodzą znakomite kadry wielu gatunków zwierząt. Nie ma jednak możliwości tworzenia dobrej sztuki bez solidnego warsztatu. Oto kilka propozycji, jak wykorzystać zbliżające się święta oraz obdarować samego siebie.



Zestaw prezentowy I

- e-kurs Aparat fotograficzny w praktyce

Uczestnicy otrzymują: 6 lekcji w postaci e-booków · dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie · dodatek: Lampa błyskowa w praktyce.

- e-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo

Uczestnicy otrzymują: 24 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch · dodatek: Montaż filmowy.

- torba Manfrotto Solo IV

Przeznaczenie: lustrzanka z obiektywem 17-55 mm, wymiary wewnętrzne: 16 x 20 x 12 cm, wymiary zewnętrzne: 18 x 22 x 14,5 cm, kieszeń na statyw, zapięcie: zamek błyskawiczny, uchwyt ręczny, regulowany pasek na ramię, materiał: wodoodporny, waga: 0,27 kg, kolor: czarna.

Cena zestawu: 190 zł 288 zł

Zestaw prezentowy II

- e-kurs Fotografowanie przyrody

Uczestnicy otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe · dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz · dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

- e-kurs Kompozycja w fotografii

Uczestnicy otrzymują: 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF · dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie · film szkoleniowy

- Manfrotto Monopod Compact

Monopody serii Compact to najlżejsze monopody w ofercie Manfrotto. Jest idealny zarówno do wykonywania zdjęć jak i nagrywania filmów. Ergonomiczny uchwyt wykonany z nowego, miększego materiału i pasek na nadgarstek zapewniają wygodniejszy i pewniejszy uchwyt. Dołączona zatyczka na gwint zabezpiecza twoje rzeczy przed porysowaniem, gdy schowasz go do torby. Waga zaledwie 330g. Dostępny w trzech kolorach.

Cena zestawu: 190 zł 270 zł

Zestaw prezentowy III

e-kurs Fotografowanie miasta nocą

Uczestnicy otrzymują: 3 lekcje w postaci e-booków · dodatek: e-book Fotografia uliczna

e-kurs Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji

Uczestnicy otrzymują: 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Torba Manfrotto ALLEGRA 10

odporny na wstrząsy, wyjmowany wkład na lustrzankę cyfrową lub aparat z dodatkowym małym obiektywem · wodoodporna · spełnia standardy wielkości bagażu podręcznego w samolotach · kieszeń na netbooka 11 cali · waga: 750g