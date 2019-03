Nie ryzykuj życia dla zdjęcia - potężna fala na Bali uderzyła modelkę

Na szczęście nie jest to kolejna wiadomość o śmiertelnym wypadku podczas wykonywania zdjęć, których z roku na rok zdarza się coraz więcej. Za to jest to kolejny przykład braku wyobraźni w kontekście bezpieczeństwa wybieranych plenerów fotograficznych, oraz bezmyślnego pragnienia uzyskanie unikalnego ujęcia dla mediów społecznościowych.





