Nie trzeba wyjeżdżać na antypody, aby zobaczyć zachwycające scenerie

Pochodzący z Belgii Johan Lolos w ciągu 5 miesięcy przemierzył ponad 40 000 kilometrów, odwiedzając przy tym 17 europejskich krajów. W ciągu swojej podróży wykonał 30 000 zdjęć, z czego wybrał 200, gromadząc je w albumie zatytułowanym „Peaks of Europe” (Szczyty Europy).

Johan jest tzw. backpackerem, czyli osobą, która przemierza świat jedynie z plecakiem, a wydatki na wędrówkę ogranicza do minimum. Przygodę z fotografią rozpoczął właśnie podczas takiej podróży po Australii i Nowej Zelandii. Przez długi czas wydawało mu się, że zobaczenie zdumiewających scenerii wymaga wyjazdu na drugą stronę globu. Dopiero po 3 latach od swojej pierwszej podróży zrozumiał, że najpiękniejsze według niego góry świata znajdują się niecały dzień jazdy od jego rodzinnego miasta Liège i nazywają się... Alpy.

