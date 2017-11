Niebanalna sesja Nathaniela Goldberga, przed obiektywem stanęła Luna Bijl

Nathaniel Goldberg urodził się i rozpoczął edukację fotograficzną we Francji; następnie przeniósł się do Nowego Jorku. Jego wyjątkowy talent do tworzenia fotografii mody zyskał uznanie pod koniec lat 90., przyciągając grono klientów redakcyjnych i reklamowych, a także twórców projektów filmowych. Prezentujemy najnowszą sesję zdjęciową wykonaną dla hiszpańskiej edycji magazynu „Vogue”. Choć fotografia mody nie kojarzy się większości z nas ze zdjęciami o poszerzonej rozpiętości tonalnej (HDRI), to czarno-białe ujęcia Goldberga z Luną Bijl w roli głównej dzięki wysokiemu poziomowi widocznych detali wyróżniają się na tle innych sesji modowych, przykuwając uwagę widza.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie