Niedziela z Gisele Bundchen bez makijażu, stylisty i w wybranych przez siebie ubraniach w obiektywie Jamie Hawkesworth

Po raz pierwszy w historii Vogue na okładkę magazynu trafiło zdjęcie modelki bez makijażu i charakteryzacji stylisty, ubranej według własnego upodobania. Za tę przełomową sesję odpowiedzialna jest super modelka Gisele Bündchen i fotograf Jamie Hawkesworth. Zdjęcia ukazały się w lutowym wydaniu włoskiej edycji Vogue.

Takie podejście do sesji pozwoliło stworzyć intymny portret kobiety znanej z okładek najpopularniejszych magazynów. Sesja została zrealizowana w posiadłości modelki. Fotograf przyjął postawę fotoreportera, który ma za zadanie przygotować materiał o danej osobie. Gisele pojawia się na zdjęciach m.in. w kapciach z Królikiem Buggsem, a oglądający mają wrażenie, jakby towarzyszyli jej w zwykłym dniu.

