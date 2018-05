Niektórzy uważają, że moje zdjęcie to manipulacja, ale ja tego nie robię - Henrik Spranz

Henrik Spranz to wielokrotnie nagradzany fotograf. Kiedy zaczynał, jego ulubionym gatunkiem była fotografia krajobrazowa - nadal ją uwielbia, ale obecnie koncentruje się głównie na makrofotografia i przyrodniczej.



Dla Henrika Spranza - z zawodu programisty - fotografia to sposób na osiągnięcie równowagi w życiu. "Czyści mój umysł, spowalnia moje myśli i pozwala mi być kreatywnym, czego brakuje mi w mojej codziennej pracy. Odkąd zacząłem fotografować przyrodę, widziałem tak wiele wschodów słońca i odległych, cichych miejsc, że zanim sięgnę po aparat stoję tam przez chwilę i po prostu biorę głęboki wdech, by wdychać czystą piękność chwili" – mówi fotograf.

