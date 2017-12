Niesamowite twarze makijażystki Mimi Choi

Zdjęcia portretowe mieszkającej w Vancouver Mimi Choi nie są efektem perfekcyjnego opanowania Photoshopa, lecz dziełem jej własnych rąk. Nie tylko bowiem wykonała te zdjęcia, ale również wykonała makijaż uwiecznionych na nich osób – w tym również samej siebie. Makijaż? Ale za to jaki makijaż! Poznajcie twórczość absolutnej i czasem trochę nawiedzonej mistrzyni wizażu.

Fotografie, jakie można oglądać na instagramowym koncie Mimi Choi wyglądają niekiedy jak rezultat bardzo kiepskich photoshopowych manipulacji, a innym razem jak wysokiej klasy prace artystyczne kojarzące się z dziełami "malarzy anatomicznych" lub grafików S/F. Ale prawda jest taka, że dzieła tej artystki, której konto obserwuje prawie pół miliona miłośników powstają jeszcze na długo przed naciśnięciem spustu migawki. Mimi Choi jest bowiem wysokiej klasy makijażystką, a wszystko, co widać na zdjęciach jest efektem mistrzowskiego opanowania przez nią jej własnego rzemiosła.

