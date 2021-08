Niesamowite zdjęcie dumnego lwa

Pochodzący z Los Angeles fotograf Simon Needham przebywał na fotograficznym safari w RPA, gdy natknął się na spektakularną scenę - Na szczycie stosu kości stał dumnie ogromny lew, obserwując swoje terytorium. Nastrojowe niebo, które nad nim wisiało, potęgowało atmosferę ujęcia, a złote światło podkreślało złota sierść wielkiego kota. W efekcie powstało niesamowite zdjęcie.



Simon Needham często współpracuje z organizacjami non-profit i tym razem był w RPA, aby wykonać zdjęcia dla organizacji GG Conservation. Miały one później pełnić rolę materiałów promocyjnych dla działań organizacji i popularyzacji afrykańskiej przyrody. GG Conservation opiekuje się ponad 70 lwami, które z różnych powodów nie mogą trafić na wolność.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem