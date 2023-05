Niesamowite zdjęcie pełni Księżyca wykonane po miesiącach planowania

Fotograf uchwycił Księżyc w pełni idealnie położony pomiędzy elementami konstrukcyjnymi Łuku Tryumfalnego w Paryżu - To ujęcie wymagało od niego miesięcy planowania.



Fotograf Stefano Zanarello spędzał wakacje z rodziną w stolicy Francji i zaplanował, że wykona podczas nich idealne ujęcie Księżyca w pełni. Chciał zestawić na fotografii Srebrny Glob z jakimś charakterystycznym elementem paryskiej architektury. Początkowo pomyślał o Wieży Eiffla, jednakże żeby ją wykorzystać do takiego ujęcia, musiałby znajdować się dosyć wysoko i daleko od centrum Paryża. Chcą ominąć te trudności wpadł na pomysł wykonania takiego ujęcia z Łukiem Tryumfalnym w roli głównej.

