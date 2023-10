Niesamowite zdjęcie poklatkowe rejestruje godzinną burzę z piorunami w jednym ujęciu

Fotograf Uğur İkizler zazwyczaj fotografuje gwiazdy, jednakże fascynuje go także pogoda - Stale śledzi nadciągające burze, więc gdy tylko prognozy przewidziały pojawienie się kolejnej, mężczyzna chwycił za swój sprzęt i wyszedł na balkon. Postanowił wykonać złożone ujęcie, ukazujące przebieg burzy w ciągu całej godziny.











W ciągu 50 minut udało mu się uchwycić obrazy piorunów uderzających w taflę wody przy wybrzeżu Mudanya w Turcji. Następnie fotograf wybrał 30 najlepszych ujęć i połączył je, tworząc niesamowity, złożony obraz. Chociaż autor wyraźnie zaznaczył przy publikacji, że obraz jest złożony z wielu zdjęć, to duża liczba użytkowników uwierzyła, że udało mu się zarejestrować jednoczesne uderzenie tak dużej liczby piorunów.

