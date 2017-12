Niestrudzony Tatsuya Tanaka wciąż zaskakuje swoim miniaturowym światem

Tatsuya Tanaka to niezwykle ciekawy i płodny artysta. Przede wszystkim uwagę zwracają jego miniaturowe inscenizacje, które są efektem pracy człowieka o niezwykle bogatej wyobraźni. Wykorzystuje przedmioty codziennego użytku, aby zbudować proste scenki. Jako że wszystko dzieje się w skali mikro, to owe połączenia i skojarzenia są naprawdę zaskakujące. Drugą kwestią, która wymaga uznania, jest rozmach i liczba prac, które wykonuje. Tatsuya Tanaka tworzy nieprzerwanie od kwietnia 2011 roku kalendarz, w ramach którego codziennie publikuje jedną fotografię z miniaturowego świata.

Artysta jest z zawodu reżyserem sztuk teatralnych. Dzięki naprawdę błyskotliwemu spojrzeniu, potrafi z łowienia ryb, uprawy ryżu (wiadomo już skąd się wzięła nazwa szczotki ryżowej), maratonu, brania prysznica, plażowania, kontroli drogowej czy pływania stworzyć zupełnie nową rzeczywistość. Jego prace można oglądać zarówno na stronie miniature-calendar.com , jak i Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi ponad milion użytkowników. W sierpniu Tatsuya Tanaka wydał album zatytułowany Małe cuda – portret życia w miniaturze. Koniec roku to dobry moment na obejrzenie jego twórczości - może warto by z początkiem 2018 roku rozpocząć własny, tak systematyczny projekt.

