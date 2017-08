Niewidomy fotograf wykonał zdjęcia reklamowe Volkswagena Arteona - zobacz film zza kulis

Volkswagen zatrudnił do wykonania zdjęć reklamowych najnowszego modelu samochodu Arteon niewidomego fotografa Pete Eckerta, tworzącego obrazy z wykorzystaniem przede wszystkim dotyku i słuchu. Do jego oczu docierają jedynie niektóre błyski, pojedyncze źródła intensywnego światła, co pozwala mu wykorzystywać także techniki malowania światłem.

Wykorzystując niezwykły talent niewidomego artysty Volkswagen podkreśla w przekazie reklamowym, że wzrok nie jest konieczny, aby w pełni docenić piękno nowego Arteona.