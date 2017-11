Niezabezpieczona kamera stanowi w samochodzie śmiertelne zagrożenie. Zobacz wideo z momentu zderzenia.

Stwierdzenie, że trzymanie w rękach kamery, powoduje ogromne zagrożenie w czasie wypadku samochodowego nie jest może specjalnie odkrywcze, ale najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie Południowej Karoliny przy współpracy z International Cinematographers Guild (ICG) są bardzo pouczające i wyraźnie pokazują powstające w takich okolicznościach niebezpieczeństwo.

Podczas rejestrowania wideo w samochodzie operatorzy korzystają z różnorodnych technik, wielokrotnie niebezpiecznych dla zdrowia własnego i współpasażerów. Często siadają tyłem do kierunku jazdy i trzymają swobodnie kamerę, opartą na ramieniu. Nawet korzystając z różnorodnych systemów mocowania, które nie są zaprojektowane z myślą o użytku w samochodzie, można spowodować poważne urazy. Odpowiedzialne są za to m.in. poduszki powietrzne, eksplodujące podczas kolizji. Uwalniane z impetem mogą wytrącić kamerę z rąk - w ten sposób staje się ona pociskiem, pędzącym w dowolnym, przypadkowym kierunku z ogromną prędkością. Gdy trafi w osobę znajdująca się w samochodzie z pewnością spowoduje poważne obrażenia. Nie chodzi tutaj tylko o używanie ciężkich kamer – to samo dotyczy nawet dużo lżejszych lustrzanek. W sytuacji gdy w grę wchodzą tak ogromne siły, jak podczas zderzenia, każdy niezabezpieczony przedmiot stwarza poważne zagrożenie.