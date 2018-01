Niezadowoleni klienci fotografa ślubnego przesłali mu 30-stronicowy raport z uwagami

Czy Wy lub któryś z Waszych znajomych fotografów świadczących swoje usługi profesjonalnie miał kiedyś do czynienia ze zleceniodawcą, który zdefiniował na nowo pojęcia wszystkich negatywnych cech spotykanych w branży? Pewien nieznany z nazwiska fotograf z Hongkongu otrzymał od swoich klientów imponującą listę uwag na temat swojej pracy. Forma tego raportu bez wątpienia sugeruje, iż owi klienci znają się na pracy fotografa lepiej, niż on sam. Albo przynajmniej są o tym przekonani.

Każda branża ma swoich "piekielnych klientów" i sektor fotografii ślubnej nie jest tutaj wyjątkiem. I tu także, jak w każdej branży, od czasu do czasu trafia się sytuacja każąca spojrzeć na swoją pracę z dystansu i po prostu pokiwać głową – żeby nie zwariować. Prawie zawsze jednak najtrudniejszym typem klientów są ci, który WIEDZĄ. Najczęściej wiedzą lepiej. Podobnie jak w starym powiedzeniu, że najgorszym pacjentem jest inny lekarz. O ile jednak w przypadku lekarzy można to jeszcze zrozumieć, o tyle klienci fotografów, którzy sami nie są fotografami, potrafią solidnie zajść za skórę.

