Niezidentyfikowana usterka sondy Juno spowodowała utratę ponad 200 zdjęć Jowisza

Zespół NASA obsługujący sondę Juno orbitującą wokół Jowisza analizuje zgromadzone dane, aby dowiedzieć się, dlaczego większość zdjęć wykonanych w czasie jej ostatniego przelotu w pobliżu największej planety układu słonecznego była bezużyteczna. Choć usterka jest podobna do tej, która zdarzyła się już wcześniej, to obecna trwała znacznie dłużej i poskutkowała utratą aż 214 fotografii.

Sonda Juno ma problemy i dostarcza nieudane fotografie

JunoCam – system kamer zamontowanych na pokładzie satelity Juno – jest opisywany przez NASA jako kolorowa kamera światła widzialnego, zaprojektowana do robienia zdjęć wierzchołków chmur Jowisza. Została umieszczona w sondzie specjalnie w celu zebrania spektakularnych zdjęć gazowego olbrzyma, które promują misję. Ale aparatura ta ma również ogromną wartość dla badań naukowych. Aparat został zaprojektowany do działania w wysokoenergetycznym środowisku Jowisza przez co najmniej siedem orbit, ale przetrwał znacznie dłużej.