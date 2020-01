Genialne zdjęcia mołdawskiej wsi ukryte w opuszczonym domu

Wiosną 2016 roku 23 letni student szkoły filmowej Victor Galusca zwiedzał mołdawską wioskę, gdy w jednym z opuszczonych domów natrafił na zbiór negatywów - Porzucone fotografie były autorstwa Zahariego Cusnira, nieznanego nikomu amatora, zmarłego w 1993 roku. Znalezisko okazało się niezwykłe i odkryło zdumiewające kadry, ukazujące życie sowieckiej prowincji.



Victor Galusca podejrzewa, że na nowo odkryty fotograf mógł zarabiać na materiały światłoczułe sprzedając zdjęcia mieszkańcom, którzy potrzebowali je do swoich obowiązkowych dokumentów tożsamości. Jego córka, zmarła latem 2019 roku wspominała, jak jej ojciec wracał z takich fotograficznych wypraw pijany. Miało to zapewne związek z tradycją, która nakazuje częstowanie gości kieliszkiem wina lub domowego trunku. Fotograf odwiedzający wiele domostw w poszukiwaniu udanych kadrów, prawdopodobnie dużo pijał ze swoimi modelami.

Galusca przegląda negatywy, a jego nauczyciel starannie je odrestaurowuje. Zdjęcia Cusnira zostały wykonane w latach 50. i 70. w mołdawskiej wiosce Rosietici, położonej 112 kilometrów na północ od stolicy tego kraju Kiszyniowa. Autor fotografii urodził się w 1912 roku i był najmłodszym z szesnaściorga rodzeństwa. Swoją pasję odkrył, gdy miał 43 lata - nabył wtedy aparat Lubitel 2. Jeden z jego siostrzeńców udzielił mu lekcji fotografii, po czym Cusnir zaczął jeździć na rowerze od wioski do wioski w swojej okolicy i wykonywał perfekcyjne technicznie zdjęcia codziennego życia.

Odnaleziona kolekcja liczy około 4000 zdjęć. Autor tych obrazów fotografował codzienne życie komunistycznego kraju, zmagając się jednocześnie z alkoholizmem. Jego córka uznała te fotografie za mało interesujące, ale na szczęście zostały odkryte ponownie przez Victora Galusca. Obecnie on, wraz ze swoim nauczycielem, czyszczą materiały i publikują odzyskane zdjęcia w sieci.

