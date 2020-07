Podniebne miasto na niezwykłej fotografii

Podczas zbliżania się do lądowania na lotnisku O’Hare w Chicago Mark Hersch uchwycił przez okno samolotu niezwykłe zjawisko. Jego zarejestrowana iPhone’em fotografia przedstawia surrealistyczny obraz, ukazujący złudzenie, jakoby w przestworzach lewitowało odwrócone do góry nogami miasto.



Na pierwszy rzut oka wydaje się, że "odwrócone miasto" stanowi efekt pracy w Photoshopie. W rzeczywistości nie jest to w ogóle manipulowany cyfrowo obraz. Jest to po prostu bardzo specyficzna gra świateł i odbić. Wszystko za sprawą Jeziora Michigan, które stanowi idealne lustro. W takim przypadku Słońce jest widoczne zarówno nad, jak i pod chmurami. W związku z tym unoszące się w niebie miasto, stanowi odbicie Chicago w tafli jeziora.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem