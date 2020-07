Niezwykła instalacja z setek zdjęć nieba autorstwa Sarah Sze

Artystka Sarah Sze stworzyła niezwykła sferyczną rzeźbę, która wykorzystuje setki zdjęć nieba. Poprzez swoją realizację autorka ma na celu „badanie niezliczonych koncepcji i sposobów postrzegania czasu oraz przestrzeni”.



Sferyczna rzeźba została zatytułowana "Krótszy niż dzień" (Shorter than day), co stanowi odniesienie do jednego z wierszy Emily Dickinson. Rzeźba autorstwa Sarah Sze waży aż 5 ton i została zainstalowana na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku.

Artystka uchwyciła zmienność nieba, pokazując na niemal 1000 zdjęciach od jasnoniebieskiego błękitu poranka, przez żywe czerwienie zachodu słońca po głębokie kolory nocy. Każda z wydrukowanych fotografii została przymocowana do aluminiowej konstrukcji za pomocą klipsów. Można je oglądać poruszając się wokół instalacji Sarah Sze, co ma nawiązywać do obiegu Ziemi wokół Słońca i zmienności dnia oraz nocy.