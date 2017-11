Niezwykła reklama używanej Hondy Accord. Samochód z 1996 roku w spocie, jako luksusowe auto bije rekordy popularności

Max Lanman chciał pomóc swojej dziewczynie w sprzedaży Hondy Accord z 1996 roku za pośrednictwem eBaya. Wpadł na pomysł, aby zrealizować spot reklamowy, w którym używany samochód zostanie zaprezentowany jak współczesne, ekskluzywne auta. W reklamie widać dopracowane ujęcia, którym towarzyszy narrator, zachwalający niskim głosem oferowany samochód. Wady samochodu, wynikające z eksploatacji i daty produkcji, kontrastują z luksusową stylistyką, tworząc bardzo ciekawą mieszankę. Spodobała się ona na tyle widzom, że film stał się viralem i przez 2 tygodnie był odtworzony ponad 6 milionów razy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem