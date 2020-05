Oszałamiająca pozioma tęcza uchwycona z okna

Fotografka-amatorka Cessna Kutz wykonała niebywałe zdjęcie poziomej tęczy, która ukazała się nad jeziorem Lake Sammamish w stanie Waszyngton - Nie spodziewała się raczej takiego spektakularnego widoku, gdy pewnego popołudnia wyjrzała przez okno w swoim domu, ale na szczęście przytomnie zachowała to rzadkie zjawisko na fotografii.



Na zdjęciu wykonanym przez Cessnę Kutz widać różnokolorowe pasy rozciągające się nad powierzchnią jeziora i przesłaniające cały krajobraz. Według meteorologa Courtneya Obergfella jest to prawdopodobnie specyficzny przypadek łuku horyzontalnego. Tego typu złudzenie optyczne (efekt halo) powstaje gdy światło załamuje się w kryształach lodu zawieszonych w atmosferze. W efekcie powstają różnokolorowe pasy poniżej poziomu słońca.

