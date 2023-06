Nieoczekiwane spotkanie niedźwiedzia i człowieka

Kamera przy dzwonku do drzwi uchwyciła niebywały moment, w którym niedźwiedź przerywa relaks niespodziewającemu się niczego mężczyzny - David Oppenheimer wylegiwał się przed własnym domem, gdy zwierzę postanowiło złożyć mu wizytę.



Całe zajście uchwyciła kamera zamontowana przy dzwonku do drzwi. David Oppenheimer wypoczywał sobie na leżaku tuż przed drzwiami swojego domu. Wtem niedźwiedź postanowił zajrzeć na teren jego posiadłości. Przechodząc obok leżaka mężczyzny wprawił go w prawdziwe osłupienie, a i sam wyglądał przy tym na ogromnie zaskoczonego. Zarówno miś, jak i mężczyzna niczego się nie spodziewali i po krótkiej chwili całkowitej dezorientacji niedźwiedź postanowił czmychnąć.

