Niezwykłe zdjęcie pojedynczego atomu wygrywa konkurs fotograficzny

Niezwykła fotografia pojedynczego atomu uwięzionego w polu elektromagnetycznym została wyróżniona główną nagrodą w prestiżowym konkursie fotografii naukowej. Zdjęcie nosi tytuł "Single Atom in Ion Trap" i zostało wykonane przez Davida Nadlingera z University of Oxford.



Engineering and Physical Sciences Research Council (Rada Badań Fizyczno-Inżynieryjnych) przyznała nagrody w konkursie fotografii naukowej. Fotografia, która otrzymała pierwszą nagrodę, przedstawia pojedynczy atom jako plamkę światła zawieszoną między dwiema metalowymi elektrodami umieszczonymi w odległości około 2 mm od siebie. Gdy atom zostaje oświetlony laserem o właściwym kolorze niebiesko-fioletowym, absorbuje światło i ponownie emituje jego cząstki pozwalając, aby zwykły aparat mógł uchwycić ten moment.

