Nigdy nie chciałem sfotografować kolejnej gwiazdy pop - byłem przez nie torturowany. David LaChapelle opowiada o swojej karierze.

David LaChapelle znany jest ze swojego kontrowersyjnego stylu. Jego zdjęcia wielokrotnie poruszają tematy tabu i stanowią mieszankę symboli popkultury. Publikę prowokuje używając symboli religijnych, np. przedstawiając ostatnią wieczerzę, w której w roli apostołów występują czarnoskórzy hip-hopowcy. Współpracował z największymi markami, takimi jak m.in. H&M, Ecco, Siemens, Motorola, HBO i MTV, a także magazynami, wśród których można znaleźć GQ, Rolling Stone, The New York Times Magazine, Vogue czy Vanity Fair. Przed jego obiektywem pojawiały się gwiazdy show biznesu - Eminem, Angelina Jolie, Madonna, Lady Gaga, Naomi Campbell, Pamela Anderson, Elton John czy Britney Spears. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą, ale z pewnością nie można przejść obok jego zdjęć obojętnie.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

David LaChapelle w rozmowie z The Guardian opowiada o swojej karierze. Jak sam zdradza, przez długi czas musiał pracować bez przerwy. "Musiałem zawsze mieć trzy okładki czasopism, teledysk w top 10 MTV, gdyż w przeciwnym razie byłbym nieistotny i zapomniany" - mówi fotograf, po czym dodaje, że "to paradoks, pracować dla czasopism, które stymulują konsumpcjonizm". Chociaż fotograf zawsze uwielbiał styl glamour i modę, to potrzebował odpoczynku.