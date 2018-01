NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR - teleobiektyw z wbudowanym telekonwerterem 1,4x

Nikon przedstawia model AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR – pierwszy teleobiektyw NIKKOR, w którym zastosowano wbudowany telekonwerter 1,4x. Jego zoom umożliwia korzystanie z ogniskowej o długości do 560 mm i błyskawiczne wykonywanie ostrych ujęć.

Obiektyw AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 z solidną, dobrze umiejscowioną dźwignią umożliwia łatwe i wygodne włączanie telekonwertera. Użytkownik może zwiększyć zakres ogniskowych 180–400 mm (f/4) do wartości 560 mm (f/5,6) bez potrzeby zdejmowania ręki z aparatu czy odrywania wzroku od wizjera. Zaawansowany układ optyczny umożliwia zwiększenie zasięgu bez utraty ostrości. System redukcji drgań (VR) firmy Nikon daje możliwość wydłużenia czasu otwarcia migawki o cztery stopnie EV, także w przypadku włączonego telekonwertera. Tryb redukcji drgań SPORT VR w niezawodny sposób śledzi szybko poruszające się obiekty, a zaawansowany autofokus pozwala dokładnie uchwycić fotografowany obiekt. Aby zapewnić większą ergonomię podczas obsługi obiektywu, zamieniono miejscami pierścienie zoomu i ustawiania ostrości, co gwarantuje lepsze wyważenie podczas trzymania obiektywu. Ponadto dzięki zastosowaniu soczewki fluorytowej udało się zmniejszyć masę sprzętu.

