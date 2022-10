Nikkor 58 mm f/1.0 - najdroższy obiektyw Nikona w historii

Rzadki, jedyny w swoim rodzaju Nikkor 58 mm f/1.9 z lat 70-tych ustanowił nowy rekord ceny, którą uzyskano podczas aukcji - Sprzedano go za 187 500 euro, czyli około 902 313 złotych.



Obiektyw Nikona wart niemal milion złotych

Sprzedany egzemplarz jest jedynym znanym Nikkor-O Auto 58 mm f/1.0 i został zlicytowany na aukcji sprzętu fotograficznego Wetzlar 2022 w Niemczech. Obiektyw jest tak rzadki, że nie ma nawet tradycyjnego numeru seryjnego. Jak podaje dom aukcyjny, jest oznaczony za to kombinacją cyfr, która została złożona z jego ogniskowej, apertury i oznaczenia, który to egzemplarz. W przypadku tego obiektywu jest to 1, co oznacza w zasadzie pierwszy i ostatni obiektyw z tej serii. Ostatecznie model ten jest oznaczony symbolami 580101.