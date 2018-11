Z dniem 1 listopada 2018 r. rusza kolejna edycja Nikon Cashback pod hasłem „Twórz wspomnienia”. Promocja będzie trwać do 15 stycznia 2019 roku, natomiast zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2019 r.

Zasady są bardzo proste - aby wziąć udział w akcji i uzyskać zwrot pieniędzy z Nikon Cashback wystarczy kupić produkt objęty promocją w odpowiednim sklepie (listę sklepów można znaleźć w regulaminie promocji), a następnie wysłać zgłoszenie poprzez stronę nikon.pl/promocje.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone:

kopia dowodu dokonania zakupu (paragon/faktura),

kopia uzupełnionej i podstemplowanej karty gwarancyjnej,

jeżeli produkt został zakupiony w sklepie online, potwierdzenie przyjęcia zamówienia dotyczące zakupu produktu do realizacji.

Wartość zwrotu uzależniona jest od zakupionego modelu produktu promocyjnego i wynosi od 130 zł do aż 1300 zł. Każdy uczestnik promocji może otrzymać zwrot za zakup wszystkich produktów promocyjnych z zastrzeżeniem, iż zwrot możliwy jest za zakup maksymalnie 1 sztuki każdego rodzaju sprzętu.

Wśród produktów w ramach Nikon Cashback można znaleźć:

obiektywy NIKKOR, MICRO NIKKOR czy Fisheye,

lustrzanki w formacie DX,

aparaty kompaktowye Nikon COOLPIX.

Promocja Nikon Cashback "Twórz Wspomnienia" to doskonała okazja do wejścia w świat fotografii razem z produktami firmy Nikon. Dzięki fotografii ważne dla Ciebie momenty życia będą mogły zostać zachowane na zawsze. Promocja skierowana jest zarówno do osób zajmujących się fotografią profesjonalną, jak i początkujący miłośników fotografii. To, też doskonały moment na zakup prezentów świątecznych.

Szczegóły i regulamin promocji są dostępne na www.nikon.pl/promocje