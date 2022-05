Nikon chce w 2025 roku oferować ponad 50 obiektywów z mocowaniem Nikon Z

W ubiegłym miesiącu firma Nikon udostępniła swój średnioterminowy plan zarządzania, w którym zostało szczegółowo opisane, na jakich obszarach działalności producent będzie koncentrował się do 2025 roku - I choć większa część raportu koncentruje się na działalności Nikona niezwiązanej z obrazowaniem, to Nikon szczegółowo opisuje w nim także wiele interesujących strategii związanych z fotografią i filmem.



Jednym z głównych elementów strategii Nikona na najbliższe lata związanej z obrazowaniem cyfrowym jest "rozszerzenie możliwości ekspresji wizualnej i pozyskanie ogromnego wsparcia ze strony wszystkich pokoleń entuzjastów fotografii i filmu na całym świecie". Aby osiągnąć ten cel (dosyć szeroko pojmowany) Nikon planuje podnieść średnią cenę sprzedaży swoich produktów do fotografii i filmu o 20%. Ma to zostać osiągnięte poprzez rozszerzenie oferty obiektywów.

