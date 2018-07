Nikon COOLPIX P1000 aparat kompaktowy ze 125-krotnym zoomem optycznym

Nikon wprowadza pierwszy na świecie aparat kompaktowy ze 125-krotnym zoomem optycznym (1). Model Nikon COOLPIX P1000 pozwala robić zdjęcia obiektom, które do tej pory były poza zasięgiem — od powierzchni Księżyca po dziką przyrodę i odległe samoloty.

Aparat Nikon COOLPIX P1000 z matrycą 16 megapikseli ułatwia robienie zachwycających zdjęć i nagrywanie świetnych filmów. 125‑krotny zoom optyczny oferuje największy na świecie zakres ogniskowych: 24–3000 mm 1,2 . Natomiast 250-krotny zoom cyfrowy Dynamic Fine Zoom zwiększa górny limit ogniskowych do niesłychanej wartości 6000 mm 2,3 . Daje to tak duże powiększenie, że można dzięki niemu robić zdjęcia kraterom na Księżycu.

