Nowy superzoom Nikon Coolpix P950 z udoskonaloną stabilizacją obrazu

Ten tydzień rozpoczął się od kilku ważnych, bardzo ciekawych i wyczekiwanych premier - Wśród nowości znalazł się między innymi superboom Nikon Coolpix P950. Aparat ten został wyposażony przede wszystkim w 83-krotny zoom optyczny i możliwość rejestrowania filmów w jakości 4K. Jest to następca zaprezentowanego w 2015 roku modelu P900.



Nikon Coolpix P950

Nikon Coolpix P950 oferuje potężny teleobiektyw o zakresie ogniskowych 24-2000 mm (ekwiwalent formatu małoobrazkowego), co daje takie same możliwości jak w przypadku poprzednika. Udoskonaleniu uległa za to optyczna stabilizacja obrazu wyposażona w technologię Dual Detect Optical VR. TO sprawia, iż działa z efektywnością 5,5 EV zamiast 5 EV jak w przypadku modelu P900. W najnowszym superzoomie udostępniono także 166-krotny zoom cyfrowy i tryb makro, który pozwala na fotografowanie obiektów nawet z odległości 1 cm.