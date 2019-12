Znane są pierwsze szczegóły na temat specyfikacji flagowego Nikona D6

Dopiero co donosiliśmy, iż Canon najprawdopodobniej w lutym 2020 roku zaprezentuje nowy aparat Canon Rs, a już okazało się, że ten miesiąc przyniesie także inną bardzo ciekawą premierę - Nikona D6. Jeszcze niedawno producent ten donosił, iż jego flagowiec jest w fazie rozwoju, ale wygląda na to, że będzie można z niego korzystać wcześniej, niż początkowo mogło się wydawać.



W oficjalnym komunikacie z dnia 3 września Nikon poinformował, że model D6 będzie "najbardziej zaawansowaną lustrzanką cyfrową w jego historii". Nie była to szalenie obfitująca w fakty wiadomość, wszak stanowiła oczywistą oczywistość. Trudno oczekiwać od najnowszego, flagowego modelu, aby był słabszy od poprzednika i nie stanowił obecnego szczytu możliwości firmy. Na szczęście portal Nikon Rumours dotarł do większej liczby informacji.

