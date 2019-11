Poznaj pierwsze informacje na temat specyfikacji następny Nikona D750

Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się premiera następcy popularnej lustrzanki Nikon D750. W sieci pojawiły się informacje, iż przyglądając się specyfikacji, nowy model będzie najprawdopodobniej „lustrzankową” wersją Nikona Z6.



Narazie nie wiele wiadomo na temat specyfikacji następcy Nikona D750, ale według ustaleń portalu Nikon Rumours najnowsza lustrzanka tego producenta będzie dysponować matrycą o rozdzielczości 24 MP, ulepszonym systemem AF (liczba pól ma wzrosną z 51 do 153), nagrywaniem w jakości 4K/30p i 1080/120p, udoskonalonym działaniem ISO, ekranem dotykowym, zaktualizowanym interfejsem i wbudowaną łącznością bezprzewodową WiFi i Bluetooth. Ponadto zastosowany w nim będzie udoskonalony, podwójny slot kart pamięci SD UHS-II.

