Nikon D780 - poznaj hybrydę lustrzanki i bezlusterkowca

Nikon D780 to zaprezentowany w tym tygodniu aparat, który według producenta ma łączyć w sobie ducha lustrzanek i bezlusterkowców (konkretnie aparat ten ma stanowić hybrydę pomiędzy Nikonem D750 i Z6). Najnowszy produkt stanowi więc kontynuację świetnych osiągów swojego poprzednika, łącząc funkcję lustrzanek z mniejszym, lżejszym i tańszym korpusem.



Nikon D780 - poznaj jego możliwości

Wewnątrz Nikona D780 można znaleźć pełnoklatkowy sensor CMOS z tylnym podświetleniem BSI o rozdzielczości 24,5 MP, który wspiera procesor obrazu EXPEED 6 (w modelu D750 dostępny był EXPEED 4). Procesor obrazu jest więc taki sam jak w bezlusterkowych aparatach Z6 i Z7, co zapewnia większą prędkość działania, mniejsze zużycie energii i lepszą wydajność w słabym świetle. Maksymalna wartość ISO to 512 000 (w porównaniu z 128 000 u poprzednika) i można ją rozszerzyć do 204 800. Nikon D780 jest zdolny do wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością 7 kl./s w pełnej rozdzielczości.