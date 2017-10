Nikon D850 - pierwsza lustrzanka cyfrowa, która zdobyła 100 punktów w teście DxOMark

Żadnej lustrzance cyfrowej nie udało się dotychczas osiągnąć takiego rezultatu w ogólnej punktacji DxOMark. Nikon D850 jest więc pierwszym modelem, który uzyskał 100 punktów w teście tej renomowanej strony. Tym samym zepchnął z pierwszego miejsca Sony A7R II, który mógł poszczycić się 98 punktami (co ciekawe trzecie miejsce zajmuje Nikon D810, z wynikiem 97 punktów). Czy to oznacza, że D850 jest pozbawiony wad i inżynierom Nikona udało się stworzyć idealny sprzęt?

Przede wszystkim należy pamiętać, że test DxOMark dotyczy matrycy zastosowanej w Nikonie D850. Nie odnosi się więc do ergonomii i innych parametrów aparatu, chociaż specyfikacja urządzenia jest naprawdę imponująca: pełnoklatkowa matryca BSI CMOS o rozdzielczości 45,7 MP, brak filtra dolnoprzepustowego, procesor obrazu Expeed 5, czułość ISO w zakresie ISO 64-25600 (rozszerzalna do 102400), 153 punktowy AF, zdjęcia seryjne z prędkością 7 kl./s (9 kl./s z gripem), wzmacniana i uszczelniana konstrukcja, a także filmy 4K (30 kl./s) i 1080p (120 kl./s). Więcej informacji na temat parametrów aparatu można znaleźć tutaj .

