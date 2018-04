Nikon D850 - moda i mural w obiektywie Julii Kennedy

W nowej serii opublikowanych przez firmę Nikon zdjęć fotografka modowa Julia Kennedy połączyła dwie formy sztuki głównego nurtu, zestawiając ze sobą świat mody oraz najbardziej zachwycające przykłady londyńskiego street artu. Podczas współpracy z francuską stylistką Coline Bach Julia wykorzystała lustrzankę cyfrową Nikon D850 oraz zestaw obiektywów NIKKOR. Starała się uchwycić dynamikę oraz tempo miejskiego życia i ekstrawagancję przemysłu modowego.



Ta niepowtarzalna, ośmioczęściowa seria fotografii wyraża przekonanie Julii, że mody nie należy ograniczać wyłącznie do wybiegów. Można ją doceniać w każdym otoczeniu. W zdjęciach starała się uchwycić żywe kolory, bogate tekstury i ruch. Dzięki odpowiedniej stylizacji i rekwizytom modelki wpisały się w kontekst najlepszych murali północnego oraz wschodniego Londynu.

