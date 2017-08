Nikon D850 – oficjalne zdjęcia przykładowe

Na zakończenie dnia wracamy do głównej wiadomości poranka, czyli Nikona D850. Na stronach internetowych producenta w kilku krajach pojawiły się oficjalne zdjęcia przykładowe (sample) wykonane tym modelem lustrzanki. Jeżeli chcecie się przekonać, jak spisuje się ten aparat w rękach zawodowców – i ile ważą pliki JPEG o tak dużych rozmiarach – to zapraszamy do środka.

Prezentowane poniżej pliki pochodzą z serwisu internetowego Nikon Japan. Nieco inne, choć równie interesujące fotografie znaleźć możecie też na stronach Nikon Asia, Nikon USA i Nikon China. Zapraszamy do oglądania i życzymy smacznego.