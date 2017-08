Nikon D850 oficjalnie – lustrzanka doskonała?

Po długim (nawet jak na tę firmę) okresie plotek, stopniowo ujawnianych szczegółów, przecieków i drażniących wyobraźnię materiałach promocyjnych Nikon odkrył wreszcie karty. Małoobrazkowa lustrzanka oznaczona symbolem D850 została wreszcie zaprezentowana publiczności zupełnie otwarcie. I co tu dużo mówić, zapowiada się na to, że mamy do czynienia z naprawdę mocnym kawałkiem sprzętu.

Koniec spekulacji! Choć tak naprawdę wszystko, co najważniejsze zostało już powiedziane i, jak się okazuje, potwierdziło się praktycznie w 100 procentach. Niemniej jednak Nikon D850 znany jest już oficjalnie i jest to wiadomość, na jaką wielu czekało. A czy warto było czekać? Zdecydowanie tak! Nowy Nikon z rodziny D8xx jest – nie bójmy się użyć tego określenia – potworem, który pod względem parametrów deklasuje nie tylko konkurencję, ale i własne rodzeństwo. W tym kontekście naprawdę nie dziwi decyzja firmy dotycząca tak znaczącej różnicy w numeracji. "Osiemsetpięćdziesiątka" wyróżnia się, bo po prostu musi się wyróżniać.