Nikon ma tylko 7,5% udziału w rynku bezlusterkowców

W najnowszym artykule opublikowanym przez japońską edycję magazynu Business Journal czytamy, iż Nikon, w kraju kwitnącej wiśni stracił sporo udziału w rynku - Według raportu, producent ten znajduje się obecnie na 5-tym miejscu w kategorii sprzedaży aparatów bezusterkowych w Japonii.



Nikon od jakiegoś czasu boryka się z kłopotami. Według przewidywań w nadchodzącym kwartale producent ten odnotuje duże straty. W minionym okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 odnotował znaczne straty operacyjne, co spowodowało, iż jego pozycja spadła, pomimo wyższych przychodów niż przewidywano. Według analizy Business Journal mówi się nawet o tym, że pozostanie Nikona w branży fotograficznej w Japonii nie jest najlepszym pomysłem.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem