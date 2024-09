Nikon odpowiada na oczekiwania użytkowników i wprowadza szkło 35 mm f/1.4

Nikon zaprezentował nowość wśród sprzętów, bez których nie obejdzie się nawet najlepszy aparat - Tym razem jest to konstrukcja o ogniskowej 35 mm dla bezlusterkowców z serii Nikon Z.



Nowy obiektyw Nikona nie należy do linii premium S

W nazwie nowego obiektywu nie ma litery S. Nowy model obiektywu Nikona nie należy do linii premium oznaczanej właśnie tą literą. Do serii S należą bezkompromisowe modele wyróżniające się znakomitą jakością optyczną i wytrzymałą budową. Czy to oznacza, że nowy obiektyw Nikona jest jakimś słabym modelem?