Nikon potwierdza prace nad modelem lustrzanki D850

Wszyscy, którzy z niecierpliwością wyczekują następcy najbardziej zaawansowanej małoobrazkowej lustrzanki nie-reporterskiej (a więc bez zintegrowanego gripu do zdjęć pionowych) od Nikona mogą już zacząć zacierać dłonie. Firma oficjalnie potwierdziła zaawansowane prace nad modelem Nikon D850. Szczególną okazją do tej premiery będzie z pewnością 100-lecie firmy, która jako Nippon Kōgaku Kōgyō Kabushikigaisha (Japońskie Zakłady Optyczne) została założona 25 lipca 1917 roku.

Informacja prasowa dotycząca prowadzonych prac nad modelem aparatu cyfrowego o nieujawnionych jeszcze parametrach może zakrawać o megalomanię, ale trzeba przyznać, że tym razem sytuacja jest szczególna. Mamy bowiem do czynienia z długo wyczekiwanym modelem jednego z największych potentatów na tym rynku, który w dodatku obchodzi setną rocznicę swojego istnienia. Bez wątpienia więc kierownictwo Nikona zasłużyło więc na dumę, z jaką ogłaszają rychłą (miejmy nadzieję) premierę aparatu Nikon D850. Tym bardziej, że najwyraźniej chce to zrobić z rozmachem – jak sugeruje chociażby prezentowany poniżej krótki film reklamowy, zrealizowany za pomocą przedprodukcyjnych (a może nawet prototypowych?) wersji tego aparatu.

