Nikon promuje „naturalną inteligencję”

Podczas gdy generatory obrazów sztucznej inteligencji są powodem prawdziwej rewolucji w branży medialnej, Nikon próbuje się z nią konfrontować, przygotowując kampanię reklamową, promującą „naturalną inteligencję” - To ciekawy i ważny głos w całej sprawie, gdyż pochodzi od firmy, która niejako stworzyła fotografię taką, jaką znamy obecnie.



Nikon występuje w swojej najnowszej kampanii w obronie fotografów i fotografek, a także prawdziwych aparatów i - jak firma sama to nazywa - naturalnej inteligencji. Chociaż sztuczna inteligencja może teraz generować fotorealistyczne obrazy na podstawie monitów tekstowych, to Nikon chce przypomnieć wszystkim, że prawdziwy świat jest pełen niesamowitych scen, które najlepiej jest uchwycić aparatem, a nie tworzyć za pomocą sztucznej inteligencji.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem