Nikon wycofuje kolejne lustrzanki

Ostatnio świat obiegła informacja, że Nikon do 2025 roku zamierza zdecydowanie zredukować swoją ofertę lustrzanek, tak iż praktycznie pozostaną one niszowymi produktami - Teraz producent ten potwierdził, że kończy produkcję modeli aparatów DSLR D3500 i D5600.



Nikon ogłosił, że zaprzestaje produkcji obu lustrzanek cyfrowych z serii DX w celu skoncentrowania swoich wysiłków badawczo-rozwojowych na produktach fotograficznych wyższej klasy adresowanych do profesjonalistów i pasjonatów. Ma także w planach skupienie się na sprzętach z rozwiniętymi funkcjami wideo, co według Nikona jest w szczególności pożądane przez młodszych użytkowników.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem