Nikon Z 6 Essential Movie - zestaw do filmowania aparatem bezlusterkowym

Nikon przedstawia swój pierwszy zestaw do filmowania aparatem bezlusterkowym, Nikon Z 6 Essential Movie, przeznaczony zarówno dla osób zawodowo zajmujących się wideofilmowaniem, jak i dla twórców treści multimedialnych. Zestaw został skompletowany z myślą o zapewnieniu swobody użytkowania i zawiera wszystkie najważniejsze elementy pozwalające szybko zacząć produkcję filmów o wysokiej jakości. Daje on filmowcom możliwość dowolnego dobierania dodatkowych elementów dostosowanych do indywidualnych upodobań, dzięki czemu pozwala uniknąć wydatków na niepotrzebny sprzęt.

Zestaw umożliwia rejestrowanie pełnoklatkowych filmów w niezwykłej jakości 4K z dużą liczbą klatek na sekundę, ponieważ w jego skład wchodzą aparat bezlusterkowy Nikon Z 6 oraz adapter do mocowania FTZ, który pozwala na bezproblemową integrację z szeroką gamą obiektywów NIKKOR z mocowaniem F. Wbudowana w aparat funkcja pięcioosiowej optycznej redukcji drgań współpracuje z elektroniczną redukcją drgań zapewniając niezwykłą stabilność obrazu, natomiast obsługa otwartego protokołu Atomos umożliwia bezproblemową integrację dołączonego monitora/rejestratora Atomos Ninja V. Jeszcze w tym roku zostanie udostępnione nowe uaktualnienie oprogramowania sprzętowego, które umożliwi zapisywanie danych RAW z wyjścia wideo aparatu w formacie ProRes RAW firmy Apple na monitorze/rejestratorze Atomos Ninja V, zapewniając tym samym maksymalną swobodę gradacji kolorystycznej. Klatka operatorska SmallRig z szybkozłączką ma górny uchwyt zapewniający większą stabilność rejestrowania ujęć w ruchu oraz łatwiejsze śledzenie obiektów.



Wprowadzając na rynek niezrównany zestaw dla niezależnych filmowców, firma Nikon oferuje ekonomiczne rozwiązanie, które pomimo niewielkich rozmiarów istotnie podwyższa jakość rejestrowanych materiałów. Zestaw opracowano z myślą o zapewnieniu uniwersalności, dlatego poprzez montaż dodatkowego sprzętu może zostać dostosowany do każdego stylu filmowania. Zestaw Z 6 Essential Movie stanowi długo oczekiwane rozwiązanie dla zaawansowanych i profesjonalnych filmowców, którzy korzystając z aparatu Nikon Z 6 chcą zapewnić wyższą jakość rejestrowanych materiałów. Zawiera on tylko najważniejsze elementy, bez zbędnych akcesoriów. Dlatego też idealnie nadaje się do budowania profesjonalnego zestawu do filmowania opartego na aparacie firmy Nikon. Co równie ważne, ze względu na przygotowywaną funkcję nagrywania w formacie RAW, zestaw ten jest przyszłościową inwestycją – podkreśla Dirk Jasper, Manager of Product Marketing w firmie Nikon Europe BV.



Zestaw Z 6 Essential Movie jest już dostępny w przedsprzedaży, a jego dostawy rozpoczną się w połowie września.

Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących E-szkoła portretu Nikon Z 6 Essential Movie Korpus aparatu Nikon Z 6: 24,5 megapiksela, czułość ISO 100-51200, nagrywanie filmów w jakości 4K z nadpróbkowaniem do jakości 6K i odczytem pełnych pikseli, nagrywanie filmów FHD z prędkością maks. 120 kl./s, wyjście z 10-bitowym formatem N-Log i znacznikami czasowymi, 8-bitowy zapis wewnętrzny z prędkością do 144 Mb/s, wbudowana funkcja nagrywania sekwencji poklatkowych.

Adapter do mocowania FTZ firmy Nikon: umożliwia korzystanie bez utraty jakości z obiektywów NIKKOR z mocowaniem F, jak również z szerokiego wyboru obiektywów filmowych.

Atomos Ninja V: elastyczne monitorowanie i rejestrowanie w gotowych do edycji formatach ProRes i DNxHR.

Klatka operatorska SmallRig z szybkozłączką: wbudowany system szybkozłączki kompatybilny z akcesoriami firmy Manfrotto pozwala na zmienianie statywów w zaledwie kilka sekund.

Akumulatory EN-EL15b firmy Nikon: dwa akumulatory jonowo-litowe gwarantują, że aparat jest zawsze gotowy do sfilmowania następnej sceny.

Spiralny kabel HDMI: zgodny ze standardem HDMI 2.0 umożliwiającym przesyłanie nagrań 4Kp60 w formatach ProRes i RAW z dużą liczbą klatek na sekundę.

Akumulatory 5200 mAh: dwa akumulatory oraz szybka ładowarka pozwalają na ciągłe korzystanie z monitora/rejestratora Atomos przez długi czas.

Uchwyt SmallRig do klatki operatorskiej: górny uchwyt ułatwiający śledzenie obiektów.

Ramię SmallRig Magic Arm: zacisk ramienia Magic Arm pozwala na łatwe przymocowanie monitora/rejestratora Atomos Ninja V do klatki operatorskiej.

Autor: Materiały prasowe