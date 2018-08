Nikon Z 7 oraz Nikon Z 6 - pełnoklatkowe aparaty bezlusterkowe formatu Nikon FX

Firma Nikon z przyjemnością ogłasza premierę pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych formatu Nikon FX, Z 7 i Z 6, oraz obiektywów NIKKOR Z z nowym mocowaniem o większej średnicy.

Nikon Z 7 Nikon Z 6 z systemem mocowania Z – bez lustra od nowa

System mocowania Z składa się z aparatów bezlusterkowych z nowym mocowaniem o większej średnicy, a także zgodnych obiektywów NIKKOR i akcesoriów. Jest realizacją naszej wizji dążenia do osiągnięcia zupełnie nowego wymiaru jakości optyki. Opiera się na tradycyjnej już dla firmy Nikon jakości, doskonałej technologii fotograficznej, świetnej funkcjonalności oraz niezawodności znanej już z naszych lustrzanek cyfrowych.

Podstawowym elementem systemu Z jest nowe mocowanie o większej średnicy, które daje większą swobodę projektantom obiektywów, a także poszerza możliwości twórcze użytkowników aparatów. W ofercie systemu mocowania Z znajdzie się wiele zróżnicowanych i zaawansowanych obiektywów*, w tym najjaśniejszy w historii firmy obiektyw z przysłoną f/0,95. Ponadto nowy adapter do mocowania zapewni zgodność z obiektywami NIKKOR F, oferując fotografom jeszcze większy wybór.

Litera Z oznacza początek zupełnie nowego rozdziału. System Nikon Z wyraża nasze dążenie do osiągnięcia niezrównanej wydajności. Kompletnie zmienia definicję tego, co jest możliwe, oraz daje fotografom dostęp do narzędzi zapewniających im jeszcze większą swobodę twórczą.

Firma Nikon zwiększy wartość aparatów bezlusterkowych, utrzymując swoją tradycję jakości i reagując na ewolucję technologii fotograficznej. Oferując fotografom nowe ekscytujące produkty, utrzymamy swoją dominującą pozycję w branży.

* Spośród wymiennych obiektywów do lustrzanek Nikon i zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami

Informacje o aparatach Nikon Z 7 i Nikon Z 6

Aparaty Z 7 i Z 6 są wyposażone w nowe pełnoklatkowe matryce CMOS firmy Nikon formatu FX wykonane w technologii BSI. Mają też wbudowany AF z detekcją fazową w płaszczyźnie ogniskowej i najnowszy procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6.

Model Z 7 ma 45,7 mln efektywnych pikseli i obsługuje standardowy zakres czułości ISO 64–25600. W połączeniu z obiektywami NIKKOR Z aparat zapewnia zachwycający poziom ostrości i szczegółowości zdjęć aż po same krawędzie kadru.

Z 6 to wszechstronny aparat formatu FX z 24,5 mln efektywnych pikseli, obsługujący standardowy zakres czułości ISO 100–51200. Model Z 6 zapewnia doskonałą wydajność przy wyższych ustawieniach czułości i umożliwia pełnoklatkowe nagrywanie filmów 4K UHD z odczytem pełnych pikseli. Dzięki temu poradzi sobie w wielu rozmaitych zastosowaniach, na przykład podczas fotografowania w słabo oświetlonych miejscach lub w trakcie nagrywania filmów.

Ceny aparatów Nikon Z 7 i Nikon Z 6