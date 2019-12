Nikon Z 6 i Z 7 z obsługą 12-bitowego wideo RAW i kart pamięci CFexpress

Nikon wypuścił zaktualizowane wersje firmware (2,20) do pełnoklatkowych bezlusterkowców Nikon Z 6 i Z 7 - Aktualizacja wprowadza obsługę kart CFexpress i bardzo interesujące możliwości dla filmowców - zostanie włączone wyjście wideo w formacie RAW.



Wraz z uaktualnieniem oprogramowania aparaty Nikon Z 6 i Z 7 będą mogły obsługiwać karty CFexpress, które pasują do gniazda XQD, ale zapewniają szybszy transfer danych. Aparaty nadal zachowają możliwość obsługi kart XQD. Nowa wersja oprogramowania umożliwia także przesyłanie wideo w formacie RAW bezpośrednio z wyjścia HDMI. Dzięki temu możliwe będzie przesyłanie 12-bitowego 4K UHD lub Full HD do zewnętrznych rejestratorów Atomos Ninja V (rejestrator ten jest dostępny w sprzedaży w zestawie Nikon Z 6 Essential Movie).

